Piden el fin inmediato de la violencia entre israelíes y palestinos

“Todos los esfuerzos deben estar dirigidos a evitar víctimas civiles y apoyar la reducción de la escalada”, señaló el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, pidió este miércoles el fin inmediato de la escalada de violencia entre israelíes y palestinos, especialmente en la región de Gaza y sus alrededores, para evitar un conflicto generalizado.

“La UE pide el fin inmediato de la violencia actual. Debe hacerse todo lo posible para prevenir un conflicto más amplio, que afectará, ante todo, a las poblaciones civiles de ambos lados”, apuntó en una nota oficial.

