Pesquisidora solo conocerá antejuicio contra De Mata Vela

El presidente de la comisión pesquisidora del Congreso informó que ahora Gloria Porras es una “ciudadana y corriente”.

La comisión pesquisidora por los antejuicios contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) retomó actividades este lunes donde se acordó que solo continuará conociendo la denuncia contra Francisco de Mata Vela.

En el caso de Gloria Porras Escobar, ya no se seguirá el procedimiento debido a que la CC informó que no goza de inmunidad. Por no haber asumido por un amparo de una Sala de lo Contencioso Administrativo.

Porras logró ser reelecta por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero por unos acciones legales se detuvo su juramentación.

Mario Taracena, presidente de la pesquisidora, informó que presentarán un informe al pleno por el caso de Porras.

Citarán a magistrado a pesquisidora

El magistrado De Mata sigue gozando de inmunidad porque su sucesora no asumió, por lo que Taracena informó que será citado a la pesquisidora el próximo lunes.

La denuncia contra Porras y De Mata se presentó por la Asamblea de la Asociación de Dignatarios de la Nación. Por una resolución que detuvo la expulsión del embajador de Suecia durante el gobierno do Jimmy Morales.

También la pesquisidora citó a la parte denunciante para que rectificara según los delitos.

Durante la administración de Morales se presentó varias denuncias contra Porras, De Mata y Bonerge Mejía. En la representación del Colegio de Abogados y Notarios continúa María Cristina Fernández, debido a que tampoco asumieron los representantes de ese colegio profesional por objeciones pendientes de resolver.

Los integrantes de la pesquisidora han sido claros en sus posturas, ya que dos intentaron remover a Taracena de la presidencia, que según él comentó era una propuesta de la asociación denunciante.

Para continuar con el análisis de las diligencias de antejuicio en contra de Gloria Porras y José de Mata, según expediente 394-2018, los diputados integrantes de la Comisión Pesquisidora, celebran la quinta reunión de trabajo. pic.twitter.com/MYWsHdUrXv — Congreso Guatemala (@CongresoGuate) May 10, 2021

