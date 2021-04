Taracena se defiende de intento de recusación en comisión pesquisidora

El expresidente del Congreso Mario Taracena les pidió a sus colegas leer las leyes para poder actuar en la mesa de trabajo.

Los diputados, afines a la alianza legislativa, Andy Figueroa y Oto Callejas, intentar separar a Mario Taracena de la presidencia de la comisión pesquisidora que analiza la situación legal del magistrado Francisco de Mata y de la designada Gloria Porras.

El intento de recusación de los integrantes del bloque UNE, que apoya a Sandra Torres, y de la bancada Todos, surgió por la Asociación de Dignatarios de la Nación iporque Taracena solicitó información a título personal y como presidente de la pesquisidora.

“Deja por un lado las cosas personales. Y entende que lo que tenes aquí es una obligación, un mandato que no podes evadirlo porque entonces cometes un delito y te ganas un antejuicio. El Congreso te mandató y te dijo usted va hacer esto. No es de tu partido, no es de dados cargados ¿Cuál es el problema? Salís de que me vas a recusar ¿Y a vos qué te pasa? No has leído en la ley que no se puede en el Congreso. Dedícate a tu trabajo”, les respondió Taracena.

Que a la vez, les mencionó a los dos diputados que si no respetarán por falta de educación, pidió cumplir con la Ley.

Le responde a Taracena

El diputado Callejas, que en ocasiones anteriores mencionó que desconoce de leyes, ahora indicó que cuando una norma no es específica en una ley se suplen por la Ley del Organismo Judicial.

“Usted cree tener siempre la razón. No tengo nada en su contra, si lo tuviera ya se lo hubiera dicho en su cara y no precisamente aquí”, le respondió Callejas.

El integrante de la bancada de Felipe Alejos le señaló a Taracena que no respetó cuando Figueroa mencionó de enviar la recusación al pleno del Congreso para que en el hemiciclo decidieran la ruta a seguir.

La semana pasada el presidente de la comisión les gritó a los dos diputados por la confabulación de la alianza legislativa, liderada por la bancada Vamos. Taracena dirigió el Congreso en 2016.

A veces toca poner a la gente en su lugar porque insisten en retorcer la Ley y mezclan lo personal con lo la laboral. Que lamentable. pic.twitter.com/4doylEV1Et — Mario Taracena (@MarioTaracena) April 26, 2021

(Visited 34 times, 34 visits today)