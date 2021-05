Convocan a nueva manifestación por falta de vacunas contra el Covid-19

Distintas organizaciones sociales convocaron a una nueva manifestación el próximo sábado en horas de la tarde por el tema de la compra de vacunas contra el nuevo coronavirus.

Representantes de distintos colectivos sociales convocaron a una nueva manifestación para el próximo 8 de mayo, la cual tiene como objetivo demandar al gobierno mayor compromiso y transparencia en el tema de la compra de vacunas contra el Covid-19.

El llamado a la protesta es este sábado a las 14:00 horas en la Plaza de la Constitución.

“¿Dónde están la vacuna? ¿Dónde está el dinero para las vacunas del Covid-19? No hemos tenido transparencia no solo en el mecanismo Covax, ni con la vacuna rusa. En el contrato para la vacuna no está clara la fecha de entrega y nos siguen mintiendo… la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público deben de actuar de oficio”, afirmó una de las asistentes en conferencia de prensa.

Otra integrante de la mesa principal, expresó que parte de la inconformidad es el pago del transporte de las vacunas y cuestionan además los términos del contrato para la compra de las dosis del fabricante ruso.

“Es tiempo de que exijamos un manejo adecuado de esta pandemia para que los niños no sigan perdiendo padres, madres, abuelos o abuelas. Si les interesa la niñez, los abuelos y abuelas”, indicó al micrófono unos de los representantes, durante una conferencia de prensa.

Diputados cuestionan contrato

Los diputados que integran la Comisión Legislativa de Previsión y Seguridad Social cuestionaron este lunes a la ministra de Salud, Amelia Flores, por el contrato para la compra de las vacunas Sputnik V.

Los congresistas consideran que hay condescendencia porque el Gobierno firmó un contrato al existir una cláusula que exime de responsabilidad al productor debido a los atrasos en las entregas de las dosis.

El Ministerio de Salud pagó Q614.5 millones para el pago de 8 millones de dosis, para cubrir así el 50 por ciento de la negociación total.

Flores dijo ayer en la citación legislativa que al valor de cada dosis es de US $9.95 y a eso hay que sumarle los gastos de envío y seguro, por lo que el costo final será de US$11.50.

