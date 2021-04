Giammattei respalda uso de ivermectina, pese a que la OMS dijo que no debe usarse

La invermectina se usa para tratar parásitos intestinales y la OMS dijo que no debe usarse para tratar al coronavirus.

El presidente Alejandro Giammattei habló del uso de la ivermectina y generó un debate en redes sociales. El mandatario recitó un tratamiento con el fármaco durante un foro en el marco de la Cumbre Iberoamericana que se realiza en España.

La ivermectina se usa para tratar parásitos intestinales, pero es uno de los fármacos que ha despertado interés. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo desde el año pasado que no debería usarse para otro tratamiento diferente de los que está autorizado.

“Nuestra recomendación es no utilizar la ivermectina para los pacientes con Covid-19, independientemente del nivel de gravedad o de la duración de los síntomas”, dijo Janet Díaz, jefa del equipo de respuesta clínica al Covid-19 de la OMS.

Precisamente se ha documentado que por la pandemia hubo una expansión del mercado ilegal de la versión veterinaria de la ivermectina.

Investigaciones sobre uso de la ivermectina

En abril, investigadores australianos lo testearon en cultivos celulares, pero usaron una dosis tan alta que podría tener efectos secundarios peligrosos en las personas. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por su siglas en inglés) emitió de inmediato una advertencia en contra de tomar medicamentos para animales en el tratamiento o prevención de la COVID-19.

Aún así, el presidente Giammattei comentó sobre su uso pese a ser un tratamiento cuestionable. Incluso comparó sus efectos como una sustitución “por mucho” de la vacuna si se toma previamente. Pero esto no está probado científicamente y tampoco hizo mención de alguna fuente que respaldara su afirmación.

“Le pongo un ejemplo, la ivermectina que sustituye por mucho a la vacuna si se toma preventivamente dos pastillas de 6 miligramos, valga la receta gratis, dos diarias por dos días cada tres semanas, provoca por alguna razón que presente más dificultad el virus al entrar en la célula y eso hace sea más leve el contagio”, dijo el mandatario.

“No teníamos capacidad y había una prohibición de hacer ivermectina en Guatemala, y lo que hicimos fue dar registros sanitarios e inmediatamente empezar a producir la ivermectina en Guatemala. El resultado fue que se comenzó a combatir”, añadió.

Hay poca evidencia científica aún

A la fecha la evidencia científica es muy escasa respecto a la ivermectina, aunque los estudios sobre su efectividad sí han sido constantes.

Hace tan solo un mes se publicó un ensayo en la revista científica JAMA, publicada por la Asociación Médica Americana. De acuerdo al estudio la ivermectina no acorta el tiempo de recuperación en las personas con casos leves de la Covid-19.

Una publicación del The New York Times amplía que Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos advierten que no hay suficiente evidencia “para recomendar o desaconsejar” el uso de la ivermectina.

