Ministerio de la Defensa busca reparar avión presidencial

La cartera publicó el evento en Guatecompras para reparación y mantenimiento de la aeronave Super King Air 300, matrícula FAG-751.

El Ministerio de la Defensa, a través de la Comandancia de la fuerza Aérea de Guatemala, publicó en Guatecompras un evento para recibir licitaciones para la reparación del avión presidencial, es decir, la aeronave Super King Air 300, matrícula FAG-751.

El portavoz del Ministerio de la Defensa, Ruben Tellez, confirmó que en efecto se trata del avión presidencial, el cual está asignado al hangar Ejecutivo.

Sin embargo, agregó que esta aeronave podría sumarse a esfuerzos de respuesta a desastres de ser necesario.

Bases para la licitación

En las bases del concurso se señala que la reparación es con el objeto de recuperar las capacidades del escuadrón de transporte de la fuerza aérea guatemalteca, incrementando sus capacidades operacionales para cumplir con diversas misiones de transporte de víveres transporte de personal, evacuación Aeromédica, entre otras.

El funcionario indicó que los vuelos presidenciales están implícitos en la parte de transporte de personal. Sin embargo, las aeronaves, incluyendo el helicóptero presidencial, se usan en emergencias nacionales.

Tellez citó que el helicóptero presidencial fue utilizado en Izabal para las tareas humanitarias por los desastres provocados por el paso de las tormentas Eta e Iota, en noviembre de 2020.

En el anexo 1 de las bases del evento se describe que la aeronave ha estado en tierra desde el 2019, por haber llegado ya a su ciclo de servicio.

La fecha límite para presentar ofertas es 2 de junio de 2021

Detalles del avión presidencial

Tellez dio detalles sobre la condición actual de la aeronave.

El funcionario informó que los motores sí arrancan. Añadió que en junio del año pasado el avión hizo un último vuelo no oficial, para darle movimiento a sus motores y componentes.

Durante el gobierno de Jimmy Morales la aeronave fue reparada y el entonces gobernante hizo varios viajes al interior y exterior del país.

En 2015, las carteras de trabajo y de defensa, la Presidencia, secretarías y otras dependencias debieron transferir de su presupuesto un millón y medio de quetzales para la reparación del mismo.

De acuerdo a las especificaciones técnicas, el avión necesita reemplazo de pernos delanteros parte inferior del ala, Over Hall de ambas hélices, reemplazo de manguera de aceite y combustible de ambos motores, OverHall de dos extintores de fuego en ambos motores, Over Hall de dos trenes principales y un tren de nariz, Over Hall de ambos conjuntos de frenos izquierdos y derechos, inspección de trenes de aterrizaje principales y de nariz, reemplazo de compresor de aire acondicionado, batería de 24 voltios y Over Hall de dos starter generadores.

