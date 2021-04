Murió Michael Collins, astronauta de la primera misión tripulada a la Luna

Piloto del módulo de comando, su función fue permanecer en órbita mientras sus compañeros, Neil Armstrong y Buzz Aldrin, caminaron sobre la Luna.

El astronauta estadounidense, Michael Collins, miembro del Apolo 11, la primera misión tripulada a la Luna, murió el miércoles a los 90 años, víctima del cáncer, dijo su familia en un comunicado.

Piloto del módulo de comando, su función fue permanecer en órbita mientras sus compañeros, Neil Armstrong y Buzz Aldrin, caminaron sobre la Luna (los primeros en hacerlo).

“Mike siempre enfrentó los desafíos de la vida con gracia y humildad, y enfrentó este, su desafío final, de la misma manera”, escribió la familia de Collins en su cuenta oficial de Twitter.

A pesar de su edad, Collins seguía siendo el más activo de los veteranos del Apolo 11, y el que evocaba de manera más poética sus recuerdos de la aventura lunar.

“Cuando partimos y la vimos, oh, qué esfera tan increíble”, relató en 2019 en Washington, a propósito de conmemorarse el 50 aniversario del hito espacial.

“Con todo lo espléndido e impresionante que fue, no fue nada comparado con lo que vimos a través de la otra ventana (…) Allí estaba ese guisante del tamaño de tu uña con el brazo extendido, una cosita tan hermosa arropada en el terciopelo negro del resto del universo”, continuó. “Le dije al centro de control: ‘Houston, veo el mundo en mi ventana’”.

I am certain, if everyone could see the Earth floating just outside their windows, every day would be #EarthDay.

There are few things more fragile or more beautiful than Earth, let’s work together today and everyday to protect our home. pic.twitter.com/XJO3RSJczw

— Michael Collins (@AstroMCollins) April 22, 2021