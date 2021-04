Covid-19: Casos caen en Estados Unidos con el avance de la vacunación

Casi 140 millones de personas han recibido ahora al menos una dosis de vacuna, un equivalente al 42 % de la población total de Estados Unidos.

La tasa de nuevos casos de Covid-19 está disminuyendo en Estados Unidos, con registros de menos de 60 mil casos diarios de media en los últimos siete días por primera vez en más de un mes, al tiempo que los expertos destacaron el impacto de la vacunación.

Los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) mostraron que para al 24 de abril el promedio móvil era de 57 mil 123 casos de Covid-19, y que ya había terminado una pequeña alza registrada en un mes.

Esto se produce cuando la cantidad de personas vacunadas sigue en aumento, aunque el ritmo se reduce por un descenso en la demanda en el país.

Casi 140 millones de personas han recibido ahora al menos una dosis de vacuna, un equivalente al 42 % de la población total de Estados Unidos.

Ashish Jha, decano de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Brown, escribió en su cuenta de Twitter que creía que esta vez la disminución sería permanente, “porque a mediados de marzo, cuando comenzó el último pequeño aumento (de contagios) el 21 % de la población había sido vacunada”. En cambio, “hoy, somos el doble”, contrastó.

Según escribió, un 42 % con una sola inyección no es “suficiente” para revertir la situación, pero agregó: “42 % se acerca al número en el que deberíamos ver una disminución constante en las infecciones. En Israel, una vez que el 45 % de la población estuvo completamente vacunada, el número de casos comenzó a desplomarse”.

While the world is struggling with the pandemic, things here in the U.S. have turned decidedly better

And that's very helpful

Let's see where we are:

Infection numbers fallen below 60K/day for first time in a month

This time, I think it'll stick

Why?

Vaccines!

Thread pic.twitter.com/QEAXYQHcvZ

— Ashish K. Jha, MD, MPH (@ashishkjha) April 26, 2021