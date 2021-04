Se espera que la cápsula Crew Dragon se acople a la estación espacial a primera hora del sábado.

SpaceX envió este viernes a cuatro astronautas hacia la Estación Espacial Internacional (EEI), en la tercera misión de este tipo del grupo privado desde que Estados Unidos reanudara los vuelos tripulados hacia el espacio.

“Vuelve a despegar (la cápsula Crew Dragon) Endeavour: cuatro astrounautas de tres países de la Crew-2, de viaje hacia la única e inimitable Estación Espacial Internacional”, declaró un operario de megafonía cuando el cohete Falcon 9 despegó, a las 05:49 horas (locales) desde la plataforma 39A del Centro Espacial Kennedy, en Florida.

A flight-proven Falcon 9 and Dragon fly four astronauts to the @space_station pic.twitter.com/Skp4j1qbnC

Los estadounidenses Shane Kimbrough y Megan McArthur, el francés Thomas Pesquet (que se convirtió en el primer europeo en volar en una cápsula Crew Dragon de SpaceX) y la japonesa Akihiko Hoshide son los astronautas que viajan en la misión.

“Estamos felices de volver al espacio”, dijo Kimbrough, comandante de la misión, al entrar en órbita.

Una cámara instalada en su cápsula Dragon permitió observar a los astronautas durante el lanzamiento. La primera parte del cohete se desprendió y aterrizó en una plataforma no tripulada en el mar. Se espera que la cápsula Crew Dragon se acople a la estación espacial a primera hora del sábado.

Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the @space_station! Autonomous docking tomorrow at ~5:10 a.m. EDT pic.twitter.com/rg1QjZEl9u

