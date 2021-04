Reino Unido registra 32 muertos por coágulos entre millones de vacunados con AstraZeneca

El regulador británico reiteró que “los beneficios de la vacuna siguen siendo mayores que los riesgos en la mayoría de las personas”.

La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) anunció este jueves que ha registrado 168 casos graves de coágulos sanguíneos entre los millones de personas en el Reino Unido que recibieron la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

Los casos de coágulos en el Reino Unido, donde se administraron más de 21.2 millones de primeras dosis de AstraZeneca, se detectaron en 93 mujeres y 75 hombres, y 32 de ellos murieron, señaló la MHRA en el balance. Uno de ellos se produjo con la segunda dosis de la vacuna.

Tras analizar los datos disponibles hasta el 14 de abril, la MHRA estima, no obstante, que “los beneficios de la vacuna siguen siendo mayores que los riesgos en la mayoría de las personas”.

La tasa de incidencia es de 7.9 casos de coágulos por cada millón de dosis y los datos sugieren una tasa más alta en los adultos más jóvenes, elementos que, según el regulador, deberían tenerse en cuenta en cuanto al uso del inyectable.

