VIDEO | Neto Bran: “Estuve ante la zozobra de una posible orden de captura”

"Estoy siendo parte de una persecución política por parte del presidente (Alejandro Giammattei) y Felipe Alejos", dijo el alcalde de Mixco en una transmisión en vivo.

Mediante una transmisión en vivo, el alcalde de Mixco, Neto Bran, brindó una actualización con respecto a su situación legal luego de que el juez pesquisidor, Edgar Manfredo Roca Canet, recomendó el retiro del inmunidad del jefe edil.

El alcalde de dicho municipio es acusado en el caso “Amenazas, falsedad e influencias”.

De acuerdo con lo expuesto por el alcalde, colocó un amparo debido a que “se está violando el debido proceso” ya que el juez pesquisidor no tuvo que haber dado a conocer sobre la recomendación del retiro de inmunidad de Bran.

Asimismo, Bran mencionó que el juez Roca realizó “declaraciones anticipadas” y “filtró” que se le había retirado la inmunidad, según indicó.

De esta cuanta, el alcalde realiza varias demandas, entre otras, la siguiente:

“Que se me proteja la amenaza a mis derechos legales y constitucionales como ciudadano guatemalteco a no ser prejuzgado o coaccionado en la emisión del pensamiento (…) y que se limite al juez a su función de recomendar”.

Por otra parte, el alcalde indica que está haciendo lo que está en sus manos para “no irse al bote”, asegurando que también interpuso un ocurso de queja.

Además, mencionó que ya denunció ante el Procurador de los Derechos Humanos, ante el Ministerio Público “y muy pronto ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos”.

Por otro lado, aseguró que creyó que la semana pasada sería aprehendido por parte de las autoridades.

También agradeció a las más de 50 mil personas que están haciendo una cadena de oración en horas de la mañana, según sus palabras.

Por último, aseguró “sigo haciendo el partido, ojo”.

“Estamos adhiriendo. 25 mil firmas se necesitan en este nuevo partido y ahí voy. Y hasta que no me lleven al botiquín (cárcel) la cosa no se termina”, indicó.