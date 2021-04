VIDEO. “He vivido un atentado”, asegura el diputado Aldo Dávila

El legislador realizó un video en vivo en sus redes sociales para hablar sobre los hechos ocurridos en el Centro Histórico.

El diputado Aldo Dávila realizó una transmisión en vivo a través de sus redes sociales oficiales para brindar declaraciones con respecto a los hechos suscitados el lunes, 19 de abril, a un costado de la Biblioteca Nacional.

“Hoy, alrededor de las 4:20 de la tarde, cuando me dirigía del Congreso de la República a mi oficina, fui víctima de un atentado. Me preocupan las declaraciones de la Policía Nacional Civil al asegurar que se trataba de un robo. Yo sé lo que viví, yo sé lo que escuché”, aseguró el legislador.

Por otra parte, el diputado Dávila indicó que “le preocupa enormemente” su vida y por tal razón es que desde hace un año aproximadamente tiene agentes de seguridad asignados por el Ministerio de Gobernación, “antes que llegara Gendri Reyes”, aseguró.

Además, Dávila aseveró:

Asimismo, el legislador reiteró que lo que vivió fue un atentado y recrimina a la PNC que haya hecho aseveraciones indicando sobre un intento de robo cuando aún no hubo investigación del MP.

Es en ese momento, según indica, cuando se lanza al suelo del vehículo y el agente responde con su arma en contra de las personas afuera del carro.

Ante este respecto, la PNC emitió un comunicado en el que aseguró que serían respetuosos de la ley y se brindará la colaboración necesaria para esclarecer los hechos.

Finalmente, el diputado indicó que teme por su vida, “desde hace más de un año que se me llamó esperpento en una cadena nacional”, dijo.

Además, también teme por su vida luego de que el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, hablara mal de su hermana quien dirige una asociación de derechos humanos, “temo por la vida de ella”, añadió.

“Hoy, si me ven sudando, no es el calor, son los nervios, es el temor, es la incertidumbre y me preocupa enormemente lo que me pueda ocurrir de ahora en adelante debido a mi fiscalización”, agregó.