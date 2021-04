La toma de posesión de la Corte de Constitucionalidad de 2021-2026 es inusual, ya que de último momento no se juramentó a la magistrada Gloria Porras Escobar por un amparo por dos salas de lo Contencioso Administrativo.

De los 10 magistrados que conforman la Corte de Constitucionalidad (CC), solo siete tomaron juramentación en el Congreso. De último momento, la delegada del Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala Gloria Porras no pudo asumir por un amparo de las salas Primera y Sexta de lo Contencioso Administrativo.

Mientras que los representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala todavía tienen impugnaciones pendientes.

Porras se presentó a la sesión solemne, pues recibió la convocatoria. Pero al tener conocimiento de que no iba a ser juramentada se retiró sin aprovechar para indicar que hubo una confabulación para no asumir.

No obstante, indicó que no había sido notificada y espera que el Consejo Superior Universitario resuelva las acciones. Ya que no hay razón para detener la toma de posesión.

El presidente del Congreso, Allan Rodríguez, recordó que un artículo transitorio del Decreto 3-2021, impide juramentar a los magistrados que tienen acciones pendientes.

Complicidad y contradicciones en amparo

El abogado Edgar Ortiz señaló que la alianza legislativa opera contradictoriamente. En el caso de Mynor Moto esperó un amparo por horas para juramentarlo y en el caso de Gloria Porras conoció de inmediato otras acciones.

Ortiz señaló que puede haber complicidad entre los diputados y los magistrados de las Salas de Apelaciones. Que al final son los congresistas quienes los designan.

“Considero que el Congreso hizo una interpretación errónea. El amparo no señala dejar fuera a Porras, sino que ordena al Consejo Superior conocer una impugnación que rechazó, por lo que los diputados van más allá y es una decisión arbitraria”, enfatizó Ortiz.

El profesional no descarta que se agilice una primera citación o bien una orden de captura contra la magistrada Porras. Ya que existe una investigación por la denuncia de la Asamblea de la Asociación de Dignatarios de la Nación por unas resoluciones.

.@WHAAsstSecty: Nos preocupa profundamente la maniobra de hoy para retrasar la juramentación de un magistrado electo a la Corte de Constitucionalidad. Esto debilita el compromiso de Guatemala con un poder judicial independiente y con abordar la corrupción sistémica. https://t.co/f9RFPUGQGQ — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) April 14, 2021

