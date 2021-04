Filtran datos personales de más de 500 millones de usuarios de Facebook

Los datos filtrados incluyen número de teléfono, nombre completo, fecha de nacimiento y, para algunas cuentas, la dirección de correo electrónico.

Los datos de más de 500 millones de usuarios de Facebook, surgidos de una filtración de 2019, incluidos direcciones de correo electrónico y números de teléfono, se publicaron en un foro de piratas informáticos, reveló el fin de semana la revista Business Insider, confirmando la información de un experto en delitos cibernéticos.

El sábado, Alon Gal, director técnico de la agencia contra el ciberdelito Hudson Rock, difundió la información por medio de sus redes sociales. “Los registros de 533 millones de cuentas de Facebook acaban de ser revelados de forma gratuita”, escribió Gal, criticando la “negligencia absoluta” de Facebook.

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.

This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.

I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8

— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) April 3, 2021