Exministro Súchite se presenta a un juzgado tras fugarse por casi un año

El extitular de Cultura y Deportes es señalado de actos de corrupción durante dos años en la administración pasada.

El exministro de Cultura y Deportes, Elder Súchite, se entregó a la justicia tras permanecer prófugo por casi un año.

El exfuncionario es señalado de delitos de corrupción que, según las investigaciones, pudieron darse durante dos años de su gestión a cargo de esa cartera.

El ex funcionario acudió al Juzgado Noveno para ponerse a disposición. La judicatura a cargo de este proceso ya lo había declarado en rebeldía a finales comienzos de este año.

Al mes siguiente, debido a su evasión a la justicia, se llevaron a cabo las gestiones para solicitar la activación de una alerta roja contra Súchite, junto al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito.

La fiscalía dio inicio al proceso para indagar los hechos gestados durante el gobierno anterior, encabezado por el expresidente Jimmy Morales.

El Ministerio Público (MP) allanó dos oficinas de la cartera cuando aún era jefe de la cartera.

Súchite afirmó en esa ocasión que las pesquisas iniciaron varios meses atrás y en mayo de 2020 se llevaron a cabo los primeros allanamientos de caso.

“Donde deberían de investigar no investigan. Ya llevan meses en esto. Yo ayer le dije a los fiscales: ‘Díganme en qué más les puedo apoyar, pregúntenme’, pero no me formulan ninguna pregunta”, indicó en esa oportunidad.

“En el trabajo que uno desarrolla como ministro, en este caso, siempre tomamos decisiones que perjudican a algún sector y la forma de como esos sectores se defienden es atacándolo a uno, resulta que uno es el corrupto, uno es el ladrón”, defendió.

#AHORA El exministro de Cultura y Deportes, Elder Súchite, vinculado con un caso de corrupción, llegó al Juzgado Noveno para ponerse a disposición del juez a cargo de su proceso | Vía Samanta Guerrero pic.twitter.com/uuqMrikzLE — PublinewsGT (@PublinewsGT) April 5, 2021

Señalamientos contra Súchite

A Súchite se le señala de supuestos actos de corrupción cuando estuvo a cargo de la cartera de Cultura y Deportes entre 2018 y 2020.

Súchite no es el único señalado en este caso. La fiscalía también investiga a otros 13 exfuncionarios y personas relacionadas con una empresa que habría sido beneficiada con contrataciones irregulares.

Estos son los casos documentados en la investigación:

Compras ilegales de alimentos que no fueron suministrados en actividades deportivas y de recreación, en el Municipio de San Luis Jilotepeque, Jalapa, del 1 al 5 de abril de 2019.

Adjudicación y contratación fraudulenta de la empresa Constructora Sol, por un evento relacionado al servicio de mantenimiento y reparación de cubierta de dos canchas y el área de graderío para el Centro Deportivo Gerona.

Adjudicación y contratación fraudulenta a la entidad Constructora Sol por un evento de cotización pública relacionado al mantenimiento y reparación de pintura general de las instalaciones del Campo Marte.

Además, Súchite es investigado por autorizar el contrato de un familiar y el aumento de salario de otro de sus parientes. Por esa razón, tiene una orden de captura vigente por los delitos de nepotismo y tráfico de influencias, informó la fiscalía.

(Visited 1,434 times, 1,434 visits today)