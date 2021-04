Salud reporta 564 casos positivos detectados este Martes Santo

Asimismo, se reporta el fallecimiento de otros 17 pacientes.

En medio de la tercera ola de contagios de Coronavirus en el país, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social detectó xx nuevos casos positivos.

Con este reporte, el acumulado de contagios en el país asciende a 194 mil 398.

De acuerdo con la herramienta digital de la cartera salubrista, durante este Martes Santo se realizaron 3 mil 126 pruebas para detectar el virus SARS-CoV-2.

Asimismo, se informó que otros 17 pacientes fallecieron por Covid-19, cuyo reporte corresponde a fechas anteriores.

En totales:

Casos positivos acumulados: 194 mil 398

Casos activos estimados: 10 mil 323

Pacientes fallecidos: 6 mil 840

Pacientes recuperados estimados: 177 mi 235

Tercera ola de Coronavirus

El descanso de Semana Santa, en el cual los guatemaltecos aprovechan para viajar a las costas del Pacífico, se vive en medio de incremento de contagios de Coronavirus durante el tercer pico de la pandemia en el país.

“En este año decidimos no imponer restricciones a la libre locomoción como el año pasado (…). No vamos a tener más restricciones que la de los aforos establecidos y vamos a dejar en la gente la responsabilidad de cuidarnos todos y cada uno de nosotros”, declaró el presidente del país, Alejandro Giammattei, un médico cuestionado por el manejo de la pandemia.

No obstante, el Ministerio de Salud estableció por medio de un acuerdo que el “acceso a las playas, lagos, ríos, centros turísticos y parques acuáticos a nivel nacional” estará limitado “a no más de 100 personas”, extremo que no se ha logrado controlar.

Miles de personas aprovechan el asueto, principalmente de Jueves Santo a Domingo de Resurrección, para hacer turismo, lo que ha provocado alarma en las autoridades ante el “relajamiento” por parte de la población en la aplicación de las medidas sanitarias, como el uso de mascarilla, según explicó el jueves la ministra de Salud, Amelia Flores.

Las autoridades guatemaltecas han alertado que el país enfrenta una tercera ola de contagios de covid-19 reflejada en el aumento en los últimos días de los casos positivos diarios, que han superado el millar en una sola jornada.

Además, el viceministro de Salud, Francisco Coma, dijo la víspera que varios hospitales han “sobrepasado” su capacidad de atención a pacientes con covid-19, principalmente en los departamentos de Retalhuleu, Suchitepéquez (sur), Quetzaltenango (oeste) y Guatemala (centro), donde se ubica la capital.

