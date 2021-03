Comitiva de altos funcionarios de Estados Unidos pospone visita a Guatemala

“Frustrado por Pacaya. Volveremos”, aseguró Juan Gonzalez, asesor de asuntos de Latinoamérica del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

Gonzalez fue el primero en anunciar que la comitiva suspendió su visita a Guatemala, tras reunirse con autoridades de México en días recientes.

Minutos después, la Cancillería de Guatemala confirmó que la misión decidió posponer su llegada.

La comisión, conformada por Gonzalez, Roberta Jacobson y Ricardo Zúñiga, suspendió su visita por la actividad del volcán de Pacaya, que este martes detuvo varios vuelos internacionales.

Gonzalez indicó en Twitter que de igual manera regresarán al país.

Foiled by Pacaya. We will be back 🇬🇹

