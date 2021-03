Autoridades de Salud señalaron que el alcalde de Villa Canales, Julio Marroquín, hizo su ingreso y registró además a otras 17 personas para recibir la vacuna contra el Covid.

Carlos Guerra, director del área sur de Salud, dijo que el alcalde de Villa Canales, Julio Marroquín, “se auto ingresó” en el sistema de registro para recibir la primera dosis de vacuna contra el Covid-19.

En citación con diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Guerra dijo que el mismo alcalde solicitó un usuario para ingresar sus datos personales a nombre de la municipalidad en el sistema de registro.

“Cualquier persona puede ingresar al sistema para solicitar un usuario; el ministerio lo asigna, la persona ingresa y al final del sitio se acepta una declaración jurada que garantiza que los datos son reales”, explicó.

Alcalde registró a más personas

La viceministra de Salud, Lucrecia Ramírez, confirmó que Marroquín se autonombró como director de las clínicas municipales y registró además a otras 17 personas.

El diputado Orlando Blanco dijo que aparte de la “picardía”, Marroquín cometió un delito ya que no aplicaba en esta primera fase del Plan Nacional de Vacunación.

El jefe edil llegó al cargo afiliado al partido verde, por lo que la agrupación decidió que el tribunal de honor deberá analizar su expulsión o las acciones correspondientes.

El legislador señaló que hay un “mucho desorden en el sistema” y sugirió a la cartera de Salud una revisión exhaustiva.

“No se sabe cuánta gentes que no es de primera línea se está vacunando”, enfatizó el congresista.

Según los diputados se están ingresando listados a la plataforma de directores de centros privados, donde se han incluido a familiares para acceder a la vacuna contra el Coronavirus.

La concejala de oposición, Venuz de León Barrios, aseguró en un video que a los miembros del Concejo Municipales se les consultó si querían recibir o no la vacuna.

“Se nos entregó una hoja en la que podíamos anotarnos. De forma verbal expresé que no me vacunaría porque estoy consciente que nosotros no somos personal que está en primera línea, y que hay personas que necesitan urgentemente esta vacuna”, aseguró.

Por su parte, Marroquín confirmó que recibió la vacuna. “Efectivamente, fui citado (17 de marzo) a las 7 de la mañana para proceder a que me vacunaran”, dijo.

El alcalde explicó que no se rehusó al llamado que le hicieron del Ministerio de Salud. “Bueno, no es algo que se me ocurriera, porque incluso iba manejando. Nunca pensé en qué tan malo pudiera ser. No es en mala fe”, indicó.

