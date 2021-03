“De forma verbal expresé que no me vacunaría”, dice concejala de Villa Canales

Esto dijo Venuz de León Barrios al aclarar que ella no aceptó vacunarse contra el Covid-19 como lo hizo el alcalde de dicho municipio, Julio Marroquín.

Luego de que el alcalde de Villa Canales, Julio Marroquín, confirmara a Emisoras Unidas que sí se vacunó contra el Covid-19 aún no formando parte del personal de Salud que trabaja en primera línea, consigna anunciada infinidad de veces por el Gobierno, una concejala de la administración municipal de dicho municipio realizó una aclaración.

Por medio de un video, Venuz De León Barrios aseguró que el miércoles, 10 de marzo, se les consultó si querían recibir la vacuna o no.

La concejala se dirigió a los vecinos de Villa Canales con el siguiente argumento:

“Hago saber que el miércoles, 10 de marzo, en sesión ordinaria, se nos entregó una hoja en la que podíamos anotarnos si queríamos o no ser vacunados. De forma verbal expresé que no me vacunaría, porque estoy consciente que nosotros no somos personal que está en primera línea y que hay personas que necesitan urgentemente esta vacuna”.