Alcalde de Villa Canales confirma que recibió la primera dosis de vacuna contra Covid-19

"Yo fui el más sorprendido cuando me llamaron el lunes que debía asistir el miércoles a la Escuela Las Ninfas, en Amatitlán, para vacunarme", dijo el jefe edil de Villa Canales.

El alcalde de Villa Canales, Julio Marroquín, confirmó a Emisoras Unidas que sí recibió la vacuna contra el Covid-19. “Efectivamente, fui citado para ayer (17 de marzo) a las 7 de la mañana para proceder a que me vacunaran”, aseguró

Esto declaración surge luego de que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) publicara en redes sociales que se tuvo conocimiento de este hecho.

Ante dicha situación, la cartera de Salud indicó que el Despacho Ministerial ordenó una investigación y requirió un informe a la Dirección de Área de Salud Guatemala Sur, para establecer las circunstancias de esa vacunación.

Tras confirmar que sí recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, el jefe edil de Villa Canales fue abordado por Patrullaje Informativo con varias preguntas al respecto.

“Quiero contarle que yo fui el más sorprendido cuando me llamaron el lunes que debía asistir el miércoles a la Escuela Las Ninfas, en Amatitlán, para vacunarme. Hice las consultas con mis compañeros y me decían que yo debía vacunarme porque nosotros en Villa Canales tenemos clínicas municipales, y gestionamos la licencia sanitaria de las clínicas de la cual yo soy el representante. A raíz de eso me ingresaron en el sistema y por ello me convocaron”, mencionó.

Pero no cazaría con ninguno de los criterios de ser personal de primera línea de atención Covid-19

Si usted me pregunta a mí, por eso decía, yo soy el más sorprendido. Según yo, no debía vacunarme en este momento. Me imagino que el criterio que tienen en el área de Salud; si me llamaron es porque aplico

¿Desde cuando es representante de las clínicas municipales?

Desde el año 2016, cuando se crearon.

¿Quién elaboró el listado de personas a vacunar en Villa Canales?

El que ingresa los datos es el jefe de Salud de la Municipalidad.

¿Qué opinión le merece que el MSPAS comience una investigación?

Yo tengo las pruebas de donde me llamaron, ellos pueden hacer su investigación, no hay nada que esconder, pueden rendir su informe. Nunca tuve ninguna influencia de que me vacunaran. De hecho, a mí ya me dio Covid-19.

¿Tiene fecha para la segunda dosis?

Establecen ellos que debe ser entre ocho y diez semanas. No tengo ninguna fecha.

¿Tendría alguna comunicación con la ministra de Salud para explicarle su caso?

En este momento no. Es a través de redes sociales que la información fluye. Pero si en su momento se diera la oportunidad estaría en la mejor disposición de que se aclare la situación.

¿Hay algún tipo de vínculo con el MSPAS para que haya sido vacunado?

Definitivamente que no. Yo conozco a todas las autoridades de Salud en nuestro municipio y el área. Pero eso no quiere decir que tuve alguna influencia para que me vacunaran.

¿Estaba enterado de que solo se estaba vacunando a personas de primera línea? ¿Por qué no lo rechazó?

Bueno, no es algo que se me ocurriera, porque incluso iba manejando. Nunca pensé en qué tan malo pudiera ser. No es en mala fe.

¿Quiénes faltan por ser vacunados?

Las personas de seguridad.

¿Quién le marcó para que llegara a vacunarse?

La doctora Guzmán la que me llamó, del Ministerio de Salud.

