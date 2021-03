Biden califica a Putin de “asesino” y le lanza una advertencia

Moscú reaccionó asegurando que el presidente estadounidense “insultó” a los ciudadanos rusos con sus declaraciones.

El presidente estadounidense, Joe Biden, generó polémica al decir que concuerda con la afirmación de que su par ruso, Vladimir Putin, es un “asesino”, a quien advirtió que “pagará el precio” por presuntamente tratar de socavar su candidatura en las elecciones de 2020.

Durante una entrevista difundida este miércoles por la cadena ABC, interrogado por un periodista sobre si considera que el presidente ruso “es un asesino”, Biden respondió: “Sí, lo pienso”.

La declaración marcó un gran contraste con la firme negativa de su predecesor, Donald Trump, a decir algo negativo sobre Vladimir Putin.

Biden dijo que había hablado con Putin en enero después de asumir el cargo.

“Pronto verán el precio que va a pagar”, añadió.

EXCLUSIVE: President Biden tells @gstephanopoulos that Russian President Vladimir Putin is a "killer" and would "pay a price" for interfering in U.S. elections. https://t.co/2IMyklDlgr

— ABC News (@ABC) March 17, 2021