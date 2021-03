Salud implementará control para vacunar a personas en riesgo por el Covid-19

Los pacientes con comorbilidades deberán presentar una constancia, indicó la ministra de Salud.

La ministra de Salud, Amelia Flores, amplió detalles sobre el avance y las próximas fases de la vacunación contra la Covid-19 y reiteró el llamado para seguir tomando las medidas de prevención del virus.

Según Flores, fue notificada que próximamente ingresará un nuevo lote de vacunas y se está avanzando en los procesos de adquisición de las vacunas para las próximas fases.

#EUCoronavirus Amelia Flores, ministra de Salud Pública y Asistencia Social: "Para abril esperamos haber vacunado al 80 % del personal de Salud, tanto público como privado" pic.twitter.com/l2rb2OJSk3 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 16, 2021

Evalúan plataforma de registro Covid-19

En esa línea, indicó que otro de los aspectos importantes en la fase 2 será llevar el registro en la plataforma de vacunación Covid-19.

La funcionaria explicó que en la fase 2 se incluye a los adultos mayores o igual a 70, además de mayores de 50 con padecimientos previos y en nivel de riesgo en caso de un contagio. De acuerdo con Flores, se espera que en esta fase se puedan vacunar 3 millones de personas.

Explicó además, que en los casos de pacientes que tengan otros problemas de salud graves deberán respaldarse su condición para acceder a la vacuna.

“Creo que lo importante con relación a las comorbilidades, es que al ingresar el registro se deberá documentar un consentimiento a través de una declaración jurada en la que hacemos constar porque no todas las persona tienen una constancia de que son diabéticas, hipertensas o que han tenido cáncer”, especificó.

Debido a que se busca agilizar la vacunación, según Flores no dará tiempo de que los pacientes lleven un expediente consigo. No obstante, la constancia deberá presentarse para el registro correspondiente.

“En el momento en que se detectara que alguna persona se inventó ser diabética, hipertensa, y se garantice que no, y que no está dentro de los grupos, se procederá legalmente”, advirtió.

Piden instalar puntos de registro

Según Flores, lo que se busca es facilitar el proceso, por lo que tras una revisión de la plataforma de registro, se solicitó que exista un área en los centros de vacunación para apoyar a quienes no puedan ingresar al sistema.

“Siempre va haber personas que no tienen teléfono inteligente, que no los saben usar o no tiene facilidad de internet. Nosotros estamos pidiendo que en esos centros de vacunación tengamos un área de apoyo a estas personas”.

#EUCoronavirus Ministra Flores sobre la #SemanaSanta: "Me preocupa, pero no dejo de confiar en la población. Vamos a seguir insistiendo en las medidas de prevención. El esparcimiento es importantísimo, y también la reactivación económica, pero hay que ser responsables" pic.twitter.com/iq7TwpVW0Z — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 16, 2021

