La inmunización del personal de Salud se prevé que este cubierta entre abril y mayo, indicó la titular de Salud, Amelia Flores.

El sistema de salud se prepara para implementar el plan de vacunación contra el Covid-19 en todo el país. Conseguir que este sea rápido y llegue a todas las comunidades son parte de los desafíos que el Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS) buscará cumplir, según Amelia Flores, titular de esa cartera.

La funcionaria explicó detalló las fases y preparación para el plan en el espacio de entrevistas “A Primera Hora” de Emisoras Unidas.

Guatemala podrá acceder a vacunas para 3.3 millones de personas a través de la plataforma Covax, lo que corresponde al 20% de la población. De esa cantidad se estará enviando un primer lote a finales de febrero y serán entre 450 mil a 5000 mil vacunas.

La fecha exacta de ingreso no está definida, pero según dijo, la meta es que una vez ingresen al país la vacunación inicie 24 horas después. Para esa primera fase serán priorizada trabajadores de Salud (29 mil empleados), pero en caso haya disponibilidad comenzarán con personas mayores de 70 años, o de más de 50 años con afecciones de riesgo.

La vacuna contra el Covid-19 podría empezar a aplicarse entonces a inicios de marzo. Para que eso sea posible, Flores explicó que se busca el mayor porcentaje posible de hospitales con personal capacitado, materiales y equipo necesario para que comiencen a aplicar las dosis de manera simultánea.

Primera vacuna en ingresar

La vacuna de AstraZeneca será la primera en ingresar al país. “Es una vacuna muy eficaz, evita la mortalidad y es la que estamos adquiriendo”, afirmó Flores.

África decidió no emplear la vacuna de AstraZeneca, pero según Flores, se trató de una decisión política. “La OMS no considera que eso sea un riesgo ya que esta vacuna está protegiendo de la cepas que están circulando. Lo que se ha comprobado es que tiene mayor virulencia (mayor contagio), pero no mayor mortalidad”, explicó.

El plan de vacunación está dividido en cuatro fases y la marca de la vacuna que será aplicada en cada una de estas, dependerá de la disponibilidad que haya en ese momento.

Respecto a la segunda fase, se agrupa los adultos de mayor de 70 años y personas entre 50 a 69 años que presentan alguna enfermedad de riesgo. Para este grupo y el resto de la población aún no hay fecha prevista, según Flores.

Aplicación no será en servicios de salud

La titular de Salud explicó además que las personas recibirán un mensaje de texto para indicarles la fecha en que serán vacunados contra el Covid-19. El envió será gratuito, según lo acordado con las dos empresas de telefonía con mayor operación en el país.

Los centros de vacunación no estarán en los servicios de Salud, por ahora se están haciendo convenios con otras instituciones para habilitarlos, dijo la ministra. Estos espacios deberán contar también con un área de observación y deber estar ubicados en puntos cercano a la circulación del transporte público.

Comunicación a nivel comunitario

A nivel comunitario se está coordinando con las municipalidades y los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) para que se anuncien los puntos de vacunación que se habilitarán. En ese caso, también se utilizara información del censo de población y una base de datos del Registro Nacional de las Personas (Renap).

“Estamos instalando lugares que sean accesibles. Es importante decir que no será solo a través de citas sino también por llamadas telefónicas”, aseguró.

Actualmente, según la ministra, se mantienen negociaciones con Pfizer, Sputnik y fuera del convenio Covax con AstraZeneca. En el caso de la Moderna está fuera del presupuesto, pero no se ha descartado, concluyó.

