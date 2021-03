VIDEO. El momento de la discusión entre Castillo y Giammattei por “falta de transparencia”

En reunión de Consejo de Ministros, Castillo argumentó su desacuerdo por el "poco transparente" proceso de designación de magistrados que realizó Giammattei y el intenso momento quedó grabado.

Una intensa discusión se vivió este miércoles entre el presidente Alejandro Giammattei y el vicepresidente Guillermo Castillo por la designación de magistrados a la Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2021-2026.

Castillo calificó de poco transparente el proceso que Giammattei realizó para designar al magistrado titular y suplente del máximo tribunal constitucional.

“Yo estoy cumpliendo con mi derecho de abstenerme y no estoy obligado a firmar porque no estoy evitando firmar, lo haré cuando usted tenga el expediente con mi voto disidente que razonaré por un proceso que me parece poco transparente”, señaló Castillo.