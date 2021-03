CSJ admite para su trámite el antejuicio contra diputado de la UNE, Carlos Mencos

Se designó como jueza pesquisidora a la magistrada vocal I de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal.

El Ministerio Público (MP) informa que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió para su trámite el antejuicio promovido por la Fiscalía contra al Corrupción en contra del diputado al Congreso, Carlos Enrique Mencos Morales.

Mencos Morales, diputado de la bancada UNE, es señalado por la fiscalía por su posible participación en actos ilícitos durante su gestión al frente de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

En diciembre del año pasado, el jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, Stuardo Campo, anunció que se había gestionado la solicitud de antejuicio del excontralor general por supuestamente haber aprobado “compras innecesarias” cuando estuvo dirigiendo la CGC.

Para entonces, el fiscal Campo dio una reseña de los hechos en los que estaría implicado el legislador y sobre las adquisiciones que realizaron empresas privadas.

Por su parte, el diputado Mencos se pronunció ese mismo día al respecto de las imputaciones en su contra e indicó que eran los órganos competentes quienes debían llevar a cabo el proceso de investigación.

“A lo largo de mi vida jamás me he metido en ningún tema que me complique la vida. Dentro de las instituciones existen roles, máxime en el tema de informática, es bien complicado para alguien”, dijo para entonces.