Expertos sugieren repetir elección de magistrados a la CC en el CANG

El tribunal electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) decidió, por unanimidad, correr los resultados obtenidos el pasado 26 de febrero, por lo que Néster Vásquez y Francisco Rivas irán a la segunda vuelta, programada para mañana para magistrados a la Corte de Constitucionalidad (CC).

La situación compleja que atraviesa el gremio de abogados y notarios para nombrar a los dos magistrados al tribunal constitucional hace que un grupo de abogados recomiende al tribunal electoral del CANG repetir las votaciones.

El ente encargado de las elecciones se declaró en sesión permanente desde el viernes pasado.

“Por unanimidad se resuelve el corrimiento del tercer lugar al segundo lugar por lo que la segunda vuelta deberá disputada entre Néster Vásquez y Francisco Rivas”, explicó Gustavo Galindo, presidente del tribunal electoral del CANG.

Anteriormente, ese órgano había solicitado a la directiva del colegio de profesionales suspender las votaciones programadas para mañana, pero el presidente del CANG, Ovidio Orellana, indicó que es responsabilidad del tribunal electoral decidir sobre ese tema.

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Luis Fernández Molina recordó que, por el contexto que se está dando la elección en el colegio, la solución es repetir el proceso de votación para dar mayor certeza a la elección.

“Parte del problema es que no hay parámetros para definir quién es una persona idónea u honorable. No obstante, hay un requisito especial que menciona la Ley de Amparo que en el caso del CANG debe elegir de preferencia un abogado litigante. Y en los resultados preliminares ni Néster Vásquez ni Estuardo Gálvez (son litigantes) por lo que no se está cumpliendo con la ley”, agregó Fernández.