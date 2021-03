Dan trámite a amparo contra Giammattei y Congreso por designación en la CC

El recurso se suma a otros siete que tienen relación al proceso de elección de magistrados de la CC.

La Corte de Constitucionalidad (CC) dio trámite a un amparo interpuesto contra del presidente Alejandro Giammattei y el Congreso de la República por falta de transparencia en la elección de magistrados de ese máximo tribunal.

El recurso fue presentado por la Asamblea Social y Popular y se suma a otras siete acciones de amparo presentadas con relación al proceso de designación de las nuevas autoridades de la CC.

La resolución se da en una etapa clave, donde las instituciones están casi por designar a los magistrados del nuevo periodo.

Diversos sectores y organizaciones que promueven la justicia y transparencia están atentos al proceso que incluso cobró relevancia en el ámbito diplomático de los Estados Unidos.

Varios funcionarios estadounidenses se han pronunciado pidiendo que se procure la transparencia de los procesos y se elija a los más idóneos. Uno de ellos es el senador de Estados Unidos, Patrick Leahy.

The independence of Guatemala’s Constitutional Court is under assault. The outcome will determine whether the rule of law – and democracy itself – can survive in Guatemala. US Ambassador Popp, and the Guatemalan people for whom so much is at stake, have our full support.

— Sen. Patrick Leahy (@SenatorLeahy) February 18, 2021