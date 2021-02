Viceministro de cultura vinculado con pruebas falsas se defiende con proceso de licitación

Ronaldo Estrada, quien llegó a la gerencia financiera de Salud el año pasado, ofreció entregar copias de los documentos que según él respaldan un proceso de adquisición legal.

Luego de que autoridades de Salud denunciaran una compra de pruebas falsas para Covid-19, Ronaldo Estrada, exgerente financiero de Salud y actual viceministro de Deportes y la Recreación, habló sobre el proceso de adjudicación en el programa A Primera Hora.

Estrada sostuvo que el proceso de compra que está siendo investigado fue legal, que tiene documentos que lo prueban e incluso ofreció hacerlo públicos. Describió que la empresa proveedora cumplió con la entrega de papeles y autorizaciones y señaló que el proceso fue avalado por la titular del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Amelia Flores.

“Me quedé muy impresionado porque siempre tuve buena comunicación con Flores. (…) Trabajamos juntos durante la pandemia y me extraño muchísimo que no me preguntara si yo sabía algo del tema. De la nada yo estoy individualizado en esta denuncia”, indicó Estrada.

¿Cómo llegó al cargo?

El funcionario explicó que llegó al cargo como gerente financiero de la cartera “por una debilidad en el área financiera”, el 1 de junio de 2020, bajo la administración del exministro Hugo Monroy. Su designación dijo, fue por recomendación de Pedro Brolo, ministro de Relaciones Exteriores, quien fue su jefe anteriormente.

Estrada está vinculado al caso por el cargo que ocupó cuando se licitó la compra que Salud denunció son pruebas falsas para detectar el Covid-19, según publicó la corresponsal de la Associated Press (AP), Sonia Pérez.

Conoce más acerca de la denuncia en este enlace:

Se compromete a entregar documentos

Para Estrada existen dos partes en este caso, la primera, el proceso de contratación y otra el hecho de la supuesta estafa en la compra y entrega de las pruebas. “El proceso de adquisición no está siendo atacado, el proceso de adquisición es legal y todos los documentos que amparan y se basan la adjudicación son legales”, afirmó.

Resaltó que la empresa Kron Científica e Industrial, S.A obtuvo un certificado que emite la Dirección General de Regulación y Vigilancia del MSPAS, el cual dijo es fundamental en las bases de licitación.

#EUCoronavirus Ronaldo Estrada Rivera, viceministro del Deporte y la Recreación: "En el proceso de adjudicación hay cero problema. Si el adjudicado nos llevó un producto que no era lo pactado, entonces los únicos responsables serían ellos" pic.twitter.com/gf4prCGWc1 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 23, 2021

“Esta empresa (Kron) lo presentó y dentro de ese documento se detalla claramente que la empresa Atila le provee insumos. El otro documento clave es una carta que presentó el proveedor de la casa matriz de Atila, apostillado (legalizado) en el que la empresa reconoce como distribuidor a la empresa Kron”, especificó.

Asimismo, dijo que cuando la junta evalúo todos los documentos tomó esto en consideración y si no hubiese tenido completa la papelería no se hubiera adjudicado las pruebas para Covid-19.

Tres empresas participaron en el evento de licitación. Una no calificó porque ofertó el insumo incorrecto y la otra era más cara que Krome. El contrato, aseguró el funcionario, fue aprobado por la ministra de Salud, Amelia Flores tras una minuciosa revisión del expediente.

Tras concretarse la compra de las pruebas

“En el proceso de adjudicación hay cero problemas. Si Krom, el adjudicado, nos llevó un producto que no era lo pactado en las bases y el contrato que firmaron entonces serían los únicos responsables”.

Al ser cuestionado por la rigurosidad de los procesos de adjudicación, Estrada dijo el trabajo de la sección de compras es recibir los documentos legales para adjudicar a un proveedor y en este caso la empresa cumplió con los documentos, incluyendo el certificado de regulación y vigilancia.

Estrada dijo que se enteró de la denuncia de las pruebas falsas por un amigo, pero no lo identifico y respondió que “hay cosas que no se pueden revelar”.

“El fraude y la conspiración del que me acusan según la denuncia es porque el producto no se recibió en la bodega central. (…) Es porque las pruebas se manejan con cadena de frío y en la bodega de la zona 7 no hay cuartos fríos. Se recibió una instrucción superior por escrito que establecía que se debían enviar a los lugares donde se iban a usar”, detalló.

Ante la interrogante sobre corrupción en la cartera de Salud, Estrada dijo que no hay duda de que exista y sobre las denuncias afirmó “estoy seguro que las tiene que haber”. Además, dijo que si eventualmente se gira una orden de captura en su contra, “no se va esconder”.

Estrada renunció el 8 de enero de este año al cargo como gerente financiero del MSPAS, para luego pasar a ser viceministro del Deporte en el Ministerio de Cultura y Deportes.

Piden que sea destituido

Alterno a la entrevista con Estrada, la ministra de Salud, Amelia Flores, atiende una citación en la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

En la reunión el diputado Orlando Blanco solicitó la destitución de Estrada, quien dijo fue colocado por Miguel Martínez, exdirector del Centro de Gobierno, razón por la que exigió que ambos sean investigados.

#EUCoronavirus Orlando Blanco, diputado de la UNE, señala que uno de los señalados de la compra fraudulenta en el @MinSaludGuate, Ronaldo Estrada Rivera, fue colocado por Miguel Martínez y por ello exige que ambos sean investigados | Vía @FcoPerez_EU pic.twitter.com/c35OETFDZl — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 23, 2021

Indignación por compra de pruebas falsas de Covid-19

La investigación por la compra anómala de 30 mil pruebas posiblemente inválidas para detectar el Covid-19 ya está en curso por la Fiscalía contra la Corrupción.

El titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, calificó de inconcebible que se hayan adquirido pruebas falsas y pidió que se agilizara la investigación para dar con los responsables.

(Visited 905 times, 905 visits today)