La renovación de las autoridades de la Corte de Constitucionalidad (CC) se conocerá a mediados de marzo próximo.

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Usac inició ayer con las entrevistas a los candidatos a magistrados al tribunal constitucional para luego iniciar la votación de sus dos designados.

La programación de votación en esa entidad profesional está contemplada para el 26 de febrero.

Mientras que en el Congreso, los aspirantes a la CC son entrevistados esta semana y en una grabación explican su plan de trabajo.

Los candidatos a magistrado titular por la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) son Maynor Eduardo González Méndez, Juan Carlos Godínez Rodríguez, William Gilberto Bobadilla López, José Alfredo Aguilar Orellana y Omar Barrios Osorio; también las magistradas Gloria Porras Escobar y Delia Dávila Salazar.

No obstante, la asociación Alianzas por las Reformas señaló que el rector Murphy Paiz no debe evaluar al abogado Barrios Osorio, ya que fue su defensor en la acusación por la FECI por anomalías en la ejecución del presupuesto y puede que no haya imparcialidad en su calificación.

Sin recibir objeciones

La directiva del Congreso decidió no incluir la presentación de objeciones contra los candidatos a magistrados, por lo que del 23 de febrero al 15 de marzo se puede dar la votación en el pleno.

Entre los candidatos en el Legislativo están los magistrados de la CC Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa, y María de los Ángeles Araujo Bohr.

También está la presidenta interina de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Silvia Valdés, el exmagistrado de la CSJ Erick Mancilla. Y los diputados Luis Rosales Marroquín y José Alejandro de León Maldonado.

Los nuevos magistrados de la máxima corte deben tomar posesión el 14 de abril próximo, por lo que se contempla que el 23 de marzo se avale el acuerdo de juramentación.

Atraso

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidieron aplazar el cronograma del proceso de elección de sus dos delegados.

La razón fue porque los magistrados Delia Dávila y Nester Vásquez pidieron permiso para ausentarse. Ya que ambos buscan llegar a la Corte de Constitucionalidad por dos entidades designantes.

Esta semana se tenía previsto conocer las objeciones a los candidatos, como las pruebas de descargo de los aspirantes. Pero ahora ese punto se conocerá la próxima semana.

La elección para la CC se espera que se lleve a cabo el 10 de marzo.

(Visited 1 times, 1 visits today)