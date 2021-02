El director de Aeronáutica Civil no reportó pérdidas humanas.

Un helicóptero se desplomó a orillas del lago de Atitlán este domingo cuando intentó despejar del área. El incidente ocurrió en el lugar conocido como bahía San Buenaventura del municipio de Panajachel. Sololá.

En el transporte aéreo se movilizaban tres persona. El titular de la Dirección General Aeronáutica Civil, Francis Argueta, informó que no hubo pérdidas humanas. No obstante, no se descarta que alguna tenga fractura y crisis nerviosa.

Una de las primeras hipótesis del incidente es que sea por desperfectos mecánicos, ya que las condiciones climáticas eran estables.

El aeronave fue identificado como Robinson 44, TG-VSL, por lo que el vuelo estaba controlado y registrado.

Emiten alerta

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) recomienda al transporte aéreo tripular con precaución por la actividad de los volcanes y por el aumento del viento en diferentes direcciones.

En noviembre del año pasado, también se reportó un accidente de un helicóptero en la zona 9 capitalina. En dicho imprevisto falleció el piloto, que trasladaba ayuda humanitaria para las áreas de Alta Verapaz por los daños de las tormentas tropicales.

