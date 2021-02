¿Texas paralizado por el frío? Su senador Ted Cruz se va a Cancún

La polémica comenzó cuando circularon fotos que lo mostraban en el aeropuerto de Houston y en un avión rumbo al famoso destino turístico tropical, ubicado en la península mexicana de Yucatán.

El senador de Texas Ted Cruz se situó en el ojo del huracán el jueves tras irse a México de vacaciones mientras millones de personas en su estado estaban sin electricidad ni agua debido a una ola de frío mortal sin precedentes.

El senador republicano partió con su familia en avión a Cancún el miércoles, mientras sus electores batallaban para sortear la crisis. Regresó el jueves por la tarde ante la avalancha de críticas en su contra.

En un comunicado, el senador explicó que debido a la cancelación de las escuelas durante la semana, sus hijas le habían pedido hacer un viaje con amigos.

“Queriendo ser un buen padre, volé con ellas anoche”, dijo Cruz.

“Estoy, como mi equipo, en contacto constante con los funcionarios locales para determinar qué ha sucedido en Texas”, continuó, refiriéndose a los cortes de energía que afectaron al estado.

Horas después, el senador dijo que “obviamente fue un error” hacer ese viaje.

En una entrevista radial el lunes, Cruz había advertido a los residentes de Texas sobre las serias alteraciones climáticas pronosticadas y enfatizó que podrían causar muchas víctimas.

"It was obviously a mistake. In hindsight, I wouldn't have done it. I was trying to be a Dad," Sen. Ted Cruz says after receiving criticism for flying to Mexico with his family during a major winter storm in Texas. pic.twitter.com/y8x22DxTgA

— Daily Caller (@DailyCaller) February 19, 2021