Canciller Brolo y secretario de Estado de Estados Unidos sostuvieron conversación telefónica

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony J. Blinken, sostuvo una conversación telefónica con el canciller Pedro Brolo Vila en la cual se abordaron varios temas coyunturales de nuestro país, según lo dio a conocer en las redes sociales su portavoz, Ned Price.

Por su parte, la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala también informó sobre esta plática.

Según se informó, durante la conversación se tocaron los temas de la lucha contra la corrupción, la garantía de una Corte de Constitucionalidad independiente, oportunidades económicas y mejorar la seguridad en el país para abordar las causa fundamentales de la migración.

Parte del comunicado oficial indica lo siguiente:

Por otro lado, se indica que ambos funcionarios discutieron sobre la importancia de asegurar un poder judicial independiente, a través de un proceso abierto y transparente, que incluye la designación de candidatos imparciales en la próxima selección de magistrados de la Corte de Constitucional.

