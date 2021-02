Alianza oficialista busca proteger a diputados de la UCN

Diputados del partido Vamos, que llevó a Giammattei a la presidencia, busca permitir el transfuguismo.

De manera apresurada diputados de la bancada oficial Vamos intentó discutir reformas a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo y aprobar el transfuguismo. El apoyo de la alianza legislativa es busca beneficiar a los integrantes del bloque Unión del Cambio Nacional (UCN) que fue cancelado por el Tribunal Supremo Electoral.

En 2016, se anuló que los diputados se cambiaran de bancadas por las que no fueron electas. A la vez, se eliminan privilegios para ocupar cargos en la junta directiva, presidir comisiones o representar al Congreso en actividades locales y extranjeras.

La cancelación de la UNC perjudica directamente a la diputada Sofía Hernández, que actualmente es la primera vicepresidenta del Legislativo.

“Sin ánimo de personalizarlo, pero están violando la ley. Hacen mal diputados en sacárselo de la manga, si quieren componer el transfuguismo, componer que un partido fue cancelado es legitimo, pero háblenlo. Diputados fue una conquista en la Plaza, Guatemala no quiere tránsfugas, no quiere diputados vendidos, no quiere traiciones. Y ustedes calladitos la boca están cometiendo el error de empezar el proceso a escondidas”, resaltó el diputado Mario Taracena.

Se defienden

Una de las impulsoras de conocer las reformas fue la diputada Shirley Rivera, cercana del presidente del Congreso.

Luego de que varios diputados criticaron esa estrategia, el congresista Napoleón Rojas, de la UCN, recordó que la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) también tiene un proceso de cancelación en el ente electoral.

Sin embargo, varios legisladores criticaron que se intente conocer ese tema cuando hay otras propuestas de ley que tienen mayor importancia y que están incluidas en la agenda del Congreso.

El partido UCN, de Mario Estrada condenado en Estados Unidos, se canceló por financiamiento electoral ilícito.

