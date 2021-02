Fatal accidente de bus deja más de 35 muertos en la India

El accidente se produjo cuando el bus, que transportaba a más de 50 pasajeros, se salió de la carretera y se precipitó a un canal.

Al menos 37 personas murieron el martes en un accidente de tránsito en el estado de Madhya Pradesh, en el centro de la India, luego de que el bus en el que viajaban cayera a un canal, indicaron autoridades.

“Hasta ahora hemos encontrado 37 cuerpos, a los que se les practicarán una autopsia. Las operaciones de búsqueda y rescate continúan”, declaró Dharamveer Singh, comisario de la policía local.

Según los medios locales, siete personas, incluido el conductor, consiguieron salir del agua y estaban a salvo.

El accidente se produjo cuando el autobús, que transportaba a más de 50 pasajeros, se salió de la carretera y se precipitó a un canal cerca de la localidad de Satna, en la madrugada del martes.

MP: A bus, carrying around 54 passengers, fell into a canal in Sidhi after the driver lost control over it. 7 people rescued, search underway for rest of the passengers. A team is present at spot, operation is underway. Bus was going from Sidhi to Satna when the incident occurred pic.twitter.com/mBaE8VJSCH

— The Times Of India (@timesofindia) February 16, 2021