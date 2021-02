OMS aprueba de emergencia la vacuna contra el Covid-19 de AstraZeneca

Este procedimiento ayuda a los países que no tienen los medios para determinar por sí mismos la eficacia y la seguridad de un medicamento, a fin de tener un acceso más rápido.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) otorgó este lunes su aprobación de emergencia a la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por Astrazeneca y la Universidad de Oxford, lo que allana el camino para la distribución de cientos de millones de dosis a países desfavorecidos, hasta ahora privados de inmunización.

“La OMS registró hoy (lunes) dos versiones de la vacuna AstraZeneca/Oxford para uso de emergencia, dando la luz verde para que estas vacunas sean distribuidas globalmente a través de Covax”, según un comunicado, en alusión al programa para garantizar un acceso equitativo a las vacunas.

Este procedimiento, al que puede recurrir la OMS en caso de emergencia sanitaria, ayuda a los países que no tienen los medios para determinar por sí mismos la eficacia y la seguridad de un medicamento, a fin de tener un acceso más rápido.

