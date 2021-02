El ministro de Finanzas reconoció un “error involuntario” en el traslado de Q10 millones al Legislativo que son para la PDH.

La disputa entre la directiva del Congreso, a cargo de Allan Rodríguez, y el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, se vuelve a evidenciar. El comisionado del Legislativo le solicita a los diputados trasladar los Q10 millones.

De acuerdo con el procurador, no hay justificación para el retraso del traslado, pues tienen espacio presupuestario. La duda se debe al cambio de fuente autorizado en el acuerdo 348-2020 del Ministerio de Finanzas.

“Presidente del Congreso basta ya de asfixiar financieramente a la PDH. No existe justificación alguna para la demora de la entrega de los fondos del cambio de fuente. El Ministerio ya trasladó los recursos a dicho organismo desde hace un mes”, publicó Rodas en su Twitter.

Mientras que el titular del Congreso señaló que el procurador es un comisionado del Congreso, pero que usa los canales inadecuados para la solicitud de fondos y que es ese organismo que le entrega el presupuesto.

“Los cuales no ha permitido que sean fiscalizados. El procurador quiere más plata, pero no permite que se le fiscalice en que gasta los recursos. Ha logrado un amparo para evitar que la Contraloría pueda fiscalizar los recursos. Entendemos que logró una donación, pero no tiene techo presupuestario para recibir esos fondos”, resaltó el presidente del Congreso.