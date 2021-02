Rescinden acuerdos de cooperación de asilo con países del triángulo norte

Estados Unidos y Guatemala firmaron un Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA, por sus siglas en inglés) durante el gobierno de Jimmy Morales.

Estados Unidos rescindió los acuerdos de cooperación de asilo (ACA, por sus siglas en inglés) con Guatemala, Honduras y El Salvador.

Por medio de un comunicado del Departamento de Estado de EE. UU. se informó que a través de una Orden Ejecutiva sobre migración regional en América del Norte y Central, el presidente Joe Biden esbozó un enfoque integral para gestionar la migración de manera humana.

El referido enfoque deberá ejecutarse con personas que intenten migrar hacia América del Norte y Centroamérica.

It’s been less than two weeks since President Biden took office, but he has wasted no time taking historic action and delivering on his promises to the American people. pic.twitter.com/aQjGzFWQ1z

— The White House (@WhiteHouse) February 2, 2021