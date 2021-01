Biden firma decreto para permitir que personas trans sirvan en las fuerzas armadas de EE. UU.

“Lo que estoy haciendo es permitir que todos los estadounidenses calificados sirvan a su país en uniforme”, dijo el presidente Joe Biden al rubricar el decreto.

El presidente Joe Biden firmó este lunes un decreto para permitir que las personas trans puedan servir en las fuerzas armadas de Estados Unidos, anulando la prohibición oficializada por su predecesor, Donald Trump, considerada discriminatoria.

En presencia del secretario de Defensa, Lloyd Austin, y del jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, Biden firmó el decreto por el cual “todos los estadounidenses calificados para servir en las fuerzas armadas de Estados Unidos deberían poder hacerlo”, informó la Casa Blanca.

“Lo que estoy haciendo es permitir que todos los estadounidenses calificados sirvan a su país en uniforme”, dijo el presidente al rubricar el decreto.

“Los miembros del servicio que sean transgénero ya no estarán sujetos a la posibilidad de ser despedidos o separados por motivos de identidad de género”, agregó el comunicado.

Today, I repealed the discriminatory ban on transgender people serving in the military. It’s simple: America is safer when everyone qualified to serve can do so openly and with pride.

— President Biden (@POTUS) January 25, 2021