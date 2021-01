Covid-19: Biden restablecerá prohibiciones de ingreso a Estados Unidos

La semana pasada, el nuevo presidente endureció las reglas sobre el uso de mascarillas y ordenó la cuarentena para las personas que viajan a Estados Unidos, mientras busca hacer frente al avance de la pandemia en el país.

El presidente Joe Biden anunciará la reimposición de una prohibición de ingreso a la mayoría de los ciudadanos no estadounidenses que hayan estado en Gran Bretaña, Brasil, Irlanda y buena parte de Europa debido a la pandemia de Covid-19, dijo el domingo un funcionario de la Casa Blanca.

También extenderá el lunes la prohibición de ingreso a quienes hayan estado recientemente en Sudáfrica en medio de advertencias de que nuevas variantes del coronavirus más contagiosas ya se están constatando en Estados Unidos, dijo el funcionario, confirmando informes periodísticos.

To get this virus under control, President Biden has launched a COVID-19 National Action Plan — an aggressive, coordinated, equitable, and professional response to the pandemic.

— The White House (@WhiteHouse) January 24, 2021