Personas que viajen a Estados Unidos deberán hacer cuarentena, anuncia Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este jueves que las personas que viajen al país deberán pasar por una cuarentena obligatoria a su llegada, como parte de una serie de decretos para contener el avance de la pandemia de coronavirus (Covid-19).

“Además del uso de mascarillas, todos aquellos que viajen a Estados Unidos desde otro país deberán realizarse una prueba antes de subirse al avión y realizar una cuarentena cuando lleguen”, informó Biden en una conferencia en la Casa Blanca.

La exigencia de una prueba ya había sido ordenada por el gobierno anterior, pero el aislamiento era sólo una recomendación.

Biden explicó que esta medida responde al riesgo que representan las nuevas cepas del virus detectadas en otros países, en un momento en que en Estados Unidos contabiliza más de 400 mil muertos por Covid-19, una cifra que supera la cantidad de soldados estadounidenses fallecidos durante la Segunda Guerra Mundial.

El mandatario demócrata indicó, además, que va a firmar una nueva orden “para extender los requerimientos para el uso de mascarillas en los viajes interestatales, en trenes, aviones y buses”.

Estas nuevas medidas forman parte de una estrategia nacional explicada en un documento de 200 páginas, que incluyen un plan para acelerar el proceso de vacunación, trabajar para que los estudiantes vuelvan a las escuelas y recuperar la confianza de la opinión pública, entre otros objetivos.

We don't have a second to waste when it comes to getting this virus under control. That's why today, I'll be signing executive actions to expand testing, administer vaccines, and safely reopen schools and businesses.

— President Biden (@POTUS) January 21, 2021