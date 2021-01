Biden celebra “triunfo” de la democracia y pide “unidad” al asumir la presidencia de EE.UU.

Joe Biden asumió el miércoles como el 46° presidente de Estados Unidos celebrando el "triunfo" de la democracia y urgiendo a la "unidad" para superar las múltiples crisis que enfrenta el país, en "un nuevo día" tras los cuatro tumultuosos años de Donald Trump.

Colocando su mano izquierda sobre la Biblia familiar que sostenía su esposa Jill, Joe Biden, de 78 años, se comprometió a “preservar, proteger y defender la Constitución”. Poco antes, Kamala Harris, de 56 años, hizo historia al convertirse en la primera vicepresidenta de Estados Unidos.

La ceremonia, en un día frío y ventoso pero soleado, se desarrolló marcada por las medidas para contener la pandemia y frente al mismo Capitolio que solo dos semanas atrás partidarios de Trump asaltaron buscando invalidar la victoria de Biden en las elecciones de noviembre.

“Hemos aprendido otra vez que la democracia es valiosa. La democracia es frágil. Y en este momento, amigos míos, la democracia ha prevalecido”, aseguró el flamante mandatario demócrata.

El caos desatado el 6 de enero dejó cinco muertos y provocó una segunda acusación de Trump por la Cámara de Representantes, esta vez por “incitar a la insurrección”.

Durante su discurso de 21 minutos, Biden pidió a los estadounidenses unirse para “sanar” un país polarizado en lo político, azotado por el coronavirus, y con una economía en recesión. Este mismo miércoles, el número de muertos por covid-19 en el país superó la cifra de 405.399 soldados estadounidenses caídos en la Segunda Guerra Mundial.

“Juntos, escribiremos una historia de esperanza, no de miedo. De unidad, no de división. De luz, no de oscuridad”, dijo Biden, asegurando que será “el presidente de todos los estadounidenses”.

También prometió “derrotar” el “supremacismo blanco” y el “terrorismo doméstico” que reconoció han surgido en la sociedad. E instó a rechazar la manipulación de los hechos, una alusión a Trump, quien por semanas negó su derrota electoral y durante su mandato popularizó la frase “noticias falsas”.

“Es un nuevo día en Estados Unidos”, había tuiteado más temprano Biden, quien, en un símbolo de unidad, asistió a misa en una iglesia católica junto a los líderes demócratas y republicanos del Congreso.

Washington, en alerta ante el riesgo de más violencia, tenía desplegados 25.000 efectivos de la Guardia Nacional y miles de policías de todo el país.

“Parece la entrada a una base militar durante una guerra”, comentó Joe Brunner, un neoyorquino de 42 años frente a un puesto de control custodiado por tropas armadas y vehículos militares en el centro de Washington.

Una amenaza de bomba en la Corte Suprema llevó a una revisión del edificio y los alrededores, pero no llevó a una evacuación.

