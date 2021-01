Giammattei: “Tengo el chasis torcido, pero el motor está nítido”

Esto dijo el mandatario durante su intervención durante la inauguración de un centro para personas con discapacidad en San Jerónimo, Baja Verapaz. Comentó que también sufrió discriminación.

“Tengo el chasis torcido pero el motor esta nítido”, dijo el presidente Alejandro Giammattei durante su intervención en la inauguración de un centro de atención para personas con discapacidad en San Jerónimo, Baja Verapaz.

Asimismo, añadió que ha sufrido discriminación por tener discapacidad.

Esto lo compartió como anécdota para los presentes, e incluso compartió una en la que sufrió una mala experiencia al momento de solicitar trabajo.

El presidente dio pormenores de las entidades gubernamentales que estarían involucradas en dicho centro. Mencionó que el lugar pueda contar con personal para asistencia y rehabilitación de la persona, pero también que se pueda tener al Ministerio de Educación para aquellas personas que necesiten educación especial para que puedan ser incorporadas al sistema educativo nacional.

“Vivir con una discapacidad en Guatemala no es fácil, se los puedo decir yo. He estado tres veces paralizado de la nuca para abajo y me tocó estar cuadriplejico. Yo sé lo que ha sido la discriminación por ser discapacitado”, aseguró.