“Proteger las fronteras y la seguridad pública es difícil, pero esencial”, asegura Michael Kozak

El alto funcionario estadounidense hizo referencia a la reciente caravana de migrantes hondureños. También comentó sobre los magistrados de la CC.

Mediante un mensaje compartido en su cuenta de Twitter, Michael G. Kozak hizo referencia al tema de la caravana de migrantes hondureños que pretendía cruzar el país con la finalidad de dirigirse hacia Estados Unidos.

El Subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU., aseguró lo siguiente:

.@GuatemalaGob is carrying out its responsibilities by responding appropriately & lawfully to the recent migrant caravan. Protecting borders & public safety is difficult, but essential. Upholding health protocols is a critical first step for our region to recover from #COVID19.

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) January 19, 2021