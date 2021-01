China anuncia su primer muerto por Covid-19 en ocho meses

Según el balance oficial, 4 mil 635 personas han muerto por Covid-19 en China.

China, que en los últimos días ha visto surgir nuevos brotes de Covid-19 en el país, anunció este jueves 138 nuevos contagios y una muerte, la primera que se registra en el país en ocho meses, por la enfermedad.

El gigante asiático había conseguido erradicar la pandemia gracias a contundentes medidas, con controles de los desplazamientos, uso generalizado de la mascarilla, confinamientos y aplicaciones de rastreo de los teléfonos móviles, pero los nuevos brotes han puesto en alerta a las autoridades del país.

De los 138 nuevos casos, el número más alto desde marzo de 2020, 81 se registraron en Hebei, provincia que rodea la capital Pekín, y fue en esa misma región donde se reportó el fallecimiento, el primero desde mayo.

Heilongjiang, provincia limítrofe de Rusia, declaró el miércoles el “estado de urgencia”. Sus 37.5 millones de habitantes no pueden salir de la provincia salvo en casos de urgencia, y se anularon las congregaciones previstas.

Una de las ciudades de la provincia, Suihua, donde viven más de cinco millones de habitantes, también quedó en cuarentena el lunes. Los habitantes deben permanecer en sus casas y los transportes públicos han quedado suspendidos.

El anuncio de la nueva muerte por Covid-19 en China coincidió con la llegada de un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a Wuhan, este jueves, para estudiar el origen del coronavirus.

El equipo de la OMS está integrado por científicos de diferentes nacionalidades, que llegaron en un vuelo proveniente de Singapur, y tiene como misión rastrear los orígenes del Covid-19.

The international team of 13 scientists examining the origins of the virus that causes #COVID19 arrived in Wuhan, #China, today.

The experts will begin their work immediately during the 2 weeks quarantine protocol for international travelers.

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 14, 2021