Todos se aleja de Neto Bran y asegura que no es “idóneo”

En noviembre del año pasado, el partido Todos eligió a Neto Bran como su secretario general.

El partido político Todos emitió un comunicado en el que califica de persona “no idónea” a Neto Bran, alcalde de Mixco, y a quien recientemente eligió como secretario general.

La agrupación aseguró que no puede postular a Bran a ningún cargo de elección popular por las diferentes denuncias en su contra. Entre los señalamientos hay por mal manejo de fondos en la Municipalidad de Mixco, los cuales “utilizó para beneficios particulares”, según Todos.

#COMUNICADO Neto Bran no es idóneo para participar en ningún cargo de elección popular pic.twitter.com/av7KmLCS4b — Partido TODOS (@TODOSXGT) January 13, 2021

Paralelo al comunicado, el alcalde se refirió al tema en su cuenta de Facebook. Indicó que fue él quien renunció al partido, pues este solo le “traía problemas”, ya que lo vinculaban con los actos de los diputados Felipe Alejos y José Ubico.

“No puedo estar cargando una cruz de pecados que no son míos, me genera un desgaste. También me enteré que no iban a inscribir la asamblea en la que fui electo secretario general”, indicó Bran.



Avanza antejuicio de Neto Bran

El Ministerio Público (MP) informó que se dio trámite a una solicitud de antejuicio en contra del alcalde de Mixco, Neto Bran. El juez pesquisidor asignado es Edgar Manfredo Roca Canet, integrante del Tribunal de Sentencia Penal de Mixco.

El antejuicio lo planteó la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), quien lo busca investigar por su vinculación con el caso “Amenazas, falsificación e influencias”.

La Fiscalía sostiene que Bran habría buscado beneficiar con una plaza a Rolando Moisés Pérez, detenido el 2 de diciembre del año pasado.

Pérez, quien colaboró en la campaña electoral del alcalde, es señalado de los delitos: obstaculización de la acción penal, uso de documentos falsificados y usurpación de calidad.

Las investigaciones indican que habría amenazado de muerte a Marco Leopoldo Zeissig Ramírez, cuando era mandatario de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). También se señalado de manejar un cuenta de “netcenter”, con la cual atacaba y amenazaba a operadores de justicia.

