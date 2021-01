Demócratas acusan a Trump de “incitación a la insurrección” tras asalto al Capitolio

Este primer acto hacia el inicio de un nuevo juicio político al mandatario republicano tiene lugar cuando faltan apenas nueve días para que este finalice su mandato y sea reemplazado por Joe Biden.

Los demócratas en el Congreso de Estados Unidos dieron el lunes el primer paso hacia un eventual segundo juicio político del presidente Donald Trump, al acusarlo de “incitación a la insurrección” tras el violento asalto al Capitolio, en Washington, ocurrido la semana pasada.

Los demócratas, que controlan la Cámara de Representantes, presentaron una resolución en la Cámara Baja que pide al vicepresidente Mike Pence que invoque la 25ª Enmienda de la Constitución, que permite destituir a un presidente que se considere no apto para el cargo.

Como era de esperar, los republicanos bloquearon una votación inmediata sobre esa resolución, y los demócratas prosiguieron entonces presentando un artículo de acusación contra Trump por “incitación a la insurrección”, por su papel en los acontecimientos del pasado 6 de enero.

As our next step, we will move forward with bringing impeachment legislation to the Floor. https://t.co/Gand0JGkO2

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 11, 2021