Kim Jong Un, nombrado secretario general del partido en el poder en Corea del Norte

El octavo congreso del Partido de los Trabajadores de Corea (WPK), que se inauguró el martes en Pyongyang, restableció la secretaría, abandonada en 2016.

El dirigente norcoreano Kim Jong Un ha sido designado secretario general del Partido de los Trabajadores en el poder, del que hasta ahora era presidente, anunció este lunes la agencia oficial KCNA.

Según los analistas es un cambio de nombre simbólico con el objetivo de reforzar la autoridad de Kim, en un momento en el que Corea del Norte padece una mala gestión crónica de la economía y está más aislada que nunca debido al coronavirus.

NEW: Kim Jong Un was promoted on the sixth day of the Party Congress:

-Named general secretary of the Workers' Party of Korea

-Title was previously reserved for his late father, Kim Jong Il

-Kim Yo Jong is no longer on Politburo alternate members listhttps://t.co/x4wc1DJEAZ

