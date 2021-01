Leticia Baquiax: “Mi meta sería poner una barbería, una grande y dar trabajo a otras personas”

María Leticia Baquiax Pretzantzin, de 19 años, es originaria de Paraje Pacoc-Siguan, cantón Poxlaju, en Totonicapán, emprendedora y con muchos deseos de salir adelante en el oficio que realiza.

Las barberías en nuestro país son atendidas casi en su totalidad por caballeros, sin embargo, en un poblado de Totonicapán, una joven emprendedora nos demuestra que esto puede cambiar.

María Leticia Baquiax Pretzantzin, de 19 años, aprendió el oficio de cortar el pelo a los caballeros y ahora se dedica a ello, y lo hace con mucha ilusión, además, demuestra que no hay barreras para aprender ningún oficio.

“Inicié muy difícilmente. Primero comencé tomando la carrera de estilista y cosmetóloga en el 2019 y a partir de allí me di cuenta que me gustaba esto de la belleza”, comenta María Leticia.

Además, asegura que no fue sino hasta que un amigo le invitó a trabajar en su barbería cuando inició la idea, pero ella le comentó que no sabía cómo cortar el pelo a los caballeros o cómo tratarlos. Pero él insistió y le animó.

“Fue entonces cuando llevé todas mis cosas a su barbería pero otro amigo me enseñó el oficio. Me costó mucho porque no mucho le entendía, pero mientras me enseñaba me di cuenta que esto era lo mío, me gustaba atender más a caballeros que a mujeres”, asegura.