Bush reprueba caos en el Capitolio; lo compara con una “república bananera”

“La insurrección puede provocar daño grave a nuestra nación y a nuestra reputación”, dijo el exmandatario estadounidense en un comunicado.

Por medio de un comunicado, el expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, denunció los incidentes ocurridos este miércoles en el Capitolio, calificándolos de “insurrección” y comparando la situación con una “república bananera”.

“Laura y yo estamos siguiendo con incredulidad y consternación las escenas de violencia que se desarrollan en la sede del gobierno de nuestra nación. Es una visión enfermiza y desgarradora. Así es como disputa los resultados electorales una república bananera, no nuestra república democrática”, escribió Bush en el comunicado.

“Estoy consternado por el comportamiento imprudente de algunos líderes políticos desde las elecciones y por la falta de respeto mostrada hoy hacia nuestras instituciones, nuestras tradiciones y nuestras fuerzas de seguridad”, añadió.

“La insurrección puede provocar daño grave a nuestra nación y a nuestra reputación. En los Estados Unidos de América, es fundamental es la responsabilidad fundamental de cada ciudadano patriótico apoyar el cumplimiento de la ley. A aquellos que desaprueban los resultados de las elecciones: nuestro país es más importante que los políticos del momento. Dejen que las autoridades elegidas por la gente cumplan sus responsabilidades y representen nuestras voces en paz y seguridad”, añadió.

BREAKING: Statement from former Pres. George W. Bush: "This is how election results are disputed in a banana republic—not our democratic republic." https://t.co/als6oDM6AZ pic.twitter.com/yzYT9bSDGJ

— ABC News (@ABC) January 6, 2021