Tiroteo en iglesia estadounidense deja un muerto y varios heridos

El agresor también resultó herido, y fue arrestado tras una persecución, informaron medios locales.

Un tiroteo en una iglesia metodista del noreste de Texas, en el sur de Estados Unidos, dejó este domingo al menos un muerto y varios heridos, informó el gobernador del estado, Greg Abbott.

Por medio de un comunicado de prensa, el gobernador texano confirmó que un sospechoso fue arrestado luego del tiroteo, perpetrado en la iglesia Starrville, en la localidad texana de Winona.

El detenido ya había estado involucrado en un incidente armado la noche del sábado.

Pocos detalles fueron confirmados, pero la cadena local KLTV, afiliada a la ABC, indicó que todo ocurrió luego de que el pastor de la Iglesia descubriera a un hombre escondido en el baño del templo. El pastor sacó entonces un arma de fuego, pero el sospechoso se abalanzó sobre él, le quitó la pistola y le disparó con ella.

No estaba claro en qué circunstancias este consiguió herir a las demás víctimas.

El propio agresor también resultó herido durante el incidente, y fue arrestado tras una persecución en automóviles a gran velocidad, precisó KLTV.

La localidad de Winona se encuentra ubicada unos 160 kilómetros al este de Dallas, Texas, y tiene una población de poco más de 500 personas.

En su comunicado, Abbott dijo que el estado “se asegurará de que se haga justicia y que la comunidad de Starrville tenga los recursos necesarios en este momento”.

Texas will seek swift justice for the shooter.

We thank law enforcement for their response.

Keep the harmed in your prayers. https://t.co/Asyb74lt9L

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) January 3, 2021